الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائما تدريجياً ليلاً وصباح الاثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة.ستكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 22:32.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 01:33، والجزر الأول عند الساعة 08:38 الثاني عند الساعة 20:05.