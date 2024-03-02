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ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين

ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024 21:02

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين قيادةً وشعباً.

حضر اللقاء كلّ من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

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جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الطموحة نحو تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، وبما يحقق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار للبلدين.

تبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، الأحاديث الأخوية والودية التي تعكس متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رافق سموّه، خلال اللقاء، كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
سلمان بن حمد
البحرين
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