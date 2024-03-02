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خالد بن محمد بن زايد يشهد السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

خالد بن محمد بن زايد يشهد السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1
2 مارس 2024 22:06

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، والتي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس، تحت شعار «20 عاماً من صنع التاريخ».

كما حضر هذا السباق كلّ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعددٌ من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وضيوف المملكة خلال هذا الحدث الرياضي العالمي. 

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد بجهود الجهات القائمة على تنظيم «سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج»، مشيداً سموّه بما حقّقته المملكة من إنجازات متميزة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية التي تسهم في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

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تجدر الإشارة إلى أن حلبة البحرين الدولية تضم خمسة مضامير مختلفة، ويصل مضمارها الرئيسي والأكبر في سباقات الفورمولا-1 إلى طول يبلغ 5.412 كيلومتر. ويمكن للحلبة استقطاب أكثر من 100 ألف زائر خلال أيام السباق، وتستوعب المنصة الرئيسية للحلبة أكثر من 10 آلاف متفرج. كما تستضيف الحلبة، التي احتضنت النسخة الأولى في الشرق الأوسط لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 عام 2004، أكثر من 400 فعالية كل عام، حيث تُشكل منصة لتشجيع رياضة السيارات في البحرين والمنطقة.

رافق سموّه، خلال هذا الاستقبال، كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1
سلمان بن حمد
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