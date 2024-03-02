شرطة دبي: «قيادة من دون هاتف» تعزز السلامة المرورية

دبي (الاتحاد)

قال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، إن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة من دون هاتف» لعام 2024 يهدف إلى تعزيز نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكيات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية، وتخدم رؤية القيادات الشرطية في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن أسبوع المرور الخليجي يعتبر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع المشاركين، مؤكداً أن وجود مجموعة من الظواهر المرورية المشتركة يعود لتشابه الظروف، ما يجعل المسؤولية مشتركة في التوعية والتصدي لمخاطر الطريق، وإعداد الخطط والبرامج والاستفادة من التجارب المتنوعة في عمل المقارنات المرجعية وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة منها.

وأفاد العميد جمعة بن سويدان، بأن شرطة دبي أعدّت برامج وفعاليات عدة، خلال فعاليات أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد لعام 2024 تحت عنوان «قيادة من دون هاتف»، من خلال إعداد برامج لإلقاء محاضرات توعية في الدوائر الحكومية، والمؤسسات التعليمية والشركات، وإعداد جدول للنزول الميداني لتقديم النصح لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى الجانب الضبطي، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أهداف وغايات أسبوع المرور.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة أن الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف أثناء القيادة تعد من المخالفات الخطرة التي تهدد أرواح مستخدمي الطريق للخطر، مشيراً إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يشتت انتباه السائق، ويُضاعف احتمال وقوع الحوادث.