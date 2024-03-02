هيئة أبوظبي للدفاع المدني تنال المركز الأول في «استمرارية الأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

نالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الأول في الامتثال في تطبيق نظام استمرارية الأعمال «NCEMA7000» عن فئة الجهات الحكومية/ جديد، وذلك في إنجاز يعزز مكانتها مؤسسة رائدة على مستوى الإمارة، وجاء هذا التتويج ضمن فعاليات ملتقى استمرارية الأعمال الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.

وأعرب العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، عن بالغ اعتزازه بالجائزة، مشيراً إلى أنها تمثل تأكيداً على الريادة العالمية للهيئة في مجالات استمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية. كما تطرق، إلى الجهود المبذولة في سياق توجهات حكومة أبوظبي، مؤكداً السعي نحو التميز في جميع مجالات العمل. وأكد أن الهيئة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، مواكبةً للتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية، ومشدداً على أهمية تدريب موظفي الهيئة وتطوير قدراتهم، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في مواجهة المخاطر والأزمات.

وأكد العقيد رائد علي المهيري، رئيس فريق استمرارية الأعمال بالهيئة، الأهمية البالغة لهذا الإنجاز، الذي يعكس العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه الهيئة، موضحاً أن الفوز بالمركز الأول في تطبيق استمرارية الأعمال يعد تأكيداً على الكفاءة العالية والمرونة التي تتمتع بها الهيئة في مواجهة التحديات، وضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف.