الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي أفضل جهة حكومية في تطبيق «المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال»

فارس المزروعي يكرم فريق العمل (من المصدر)
3 مارس 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«بيئة أبوظبي» تنفذ برامج للحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض
كليلة ودمنة في اللوفر - أبوظبي

حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تصنيف أفضل جهة حكومية في تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمراريّة الأعمال على مستوى الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي، وحازت شهادة المعيار الوطني (الفئة الذهبية)، خلال الحفل التكريمي الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في مركز الأعمال.
وكرم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي شرطة أبوظبي بحصولها على الإنجاز ضمن 88 جهة حكومية.
وتسلم الشهادة اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية ورئيس اللجنة العليا لاستمرارية الأعمال عن القيادة، مشيداً بجهود العاملين في تحقيق أفضل المعايير التي تعزز استمرارية واستدامة الأعمال أثناء الأزمات والكوارث.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز الجاهزية لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية، ويسهم في بناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لتبقى إمارة أبوظبي في الطليعة دائماً في الاستجابة للطوارئ والأزمات.
وحازت شرطة أبوظبي شهادة المعيار الوطني، بعد إنجاز عملية التدقيق الخارجي، في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، والتي شملت مقابلة الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على المستندات، بالتزامن مع عقد ورش تدريبية واجتماعات مع فِرَق العمل المختصة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الطوارئ والأزمات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©