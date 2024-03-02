تخريج 3 دفعات في «الاستجابة المسلحة»

دبي (الاتحاد)

شهد العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة، في مقر المدينة التدريبية بالروية تخريج دورة الاستجابة المسلحة الدفعة 89 و90 و91، بحضور العقيد عبدالله بن شيبان، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، والملازم أول أحمد ناصر الحرازي، والمدربين والمشاركين في الدورة.

وأكد العميد مصبح الغفلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، لتعزيز التعامل وسرعة الاستجابة وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في البلاغات المختلفة.

وحث الخريجين على بذل المزيد من الجهد والعطاء والحرص على تنفيذ كل ما تعلموه أثناء الدورة، خلال مهام العمل، وعكس صورة مشرفة عن شرطة دبي.

ومن جانبه، قال العقيد عبدالله بن شيبان، إن الدورات اشتملت على العديد من المحاور المهمة التي تفيد رجل الأمن في أداء واجبه على أكمل وجه، مثل مهارة الرماية واستخدام السلاح، المداهمة وتطهير المكان، إضافةً إلى استخدام جهاز بولا وجهاز الليزر، والمداهمة والرماية الليلية.