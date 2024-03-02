الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 آلاف درهم غرامة السب

10 آلاف درهم غرامة السب
3 مارس 2024 01:30

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك (متضرر)، ومتهم (متسبب) بالسب، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم، نظير قيامه بسب وشتم المتضرر، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية «تطبيق واتس آب»، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاك (ضحية) قد أقام دعوى قضائية ضد شاب (متهم) قام بسبه، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية «تطبيق الواتس آب» بأن وجه له عبارة سب وشتم، ما دفعه للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً 50 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به من ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره التي مر بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المتهم عن تهمة سب المتضرر، وقد لحق به ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمتضرر، بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت به.
وقالت المحكمة: إنه لما كان ذلك، وكان المتضرر لم يقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به جراء خطأ المتهم، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت به، كما أنه لم يبن أيضاً مقدار ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند، مستوجباً الرفض.

آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©