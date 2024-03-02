10 آلاف درهم غرامة السب

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك (متضرر)، ومتهم (متسبب) بالسب، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم، نظير قيامه بسب وشتم المتضرر، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية «تطبيق واتس آب»، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

وكان شاك (ضحية) قد أقام دعوى قضائية ضد شاب (متهم) قام بسبه، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية «تطبيق الواتس آب» بأن وجه له عبارة سب وشتم، ما دفعه للمطالبة بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً 50 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به من ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره التي مر بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المتهم عن تهمة سب المتضرر، وقد لحق به ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمتضرر، بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت به.

وقالت المحكمة: إنه لما كان ذلك، وكان المتضرر لم يقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به جراء خطأ المتهم، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت به، كما أنه لم يبن أيضاً مقدار ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند، مستوجباً الرفض.