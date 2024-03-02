شرطة أبوظبي تنظم فعالية «الابتكار التقني»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي فعالية الابتكار التقني «نبتكر لنرتقي» تزامناً مع شهر الابتكار 2024 «الإمارات تبتكر» وبمشاركة إدارة الابتكار واستشراف المستقبل ومركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية.

وقدم (7) مبتكرين من فريق الابتكار التقني بالمركز، عروضاً لابتكاراتهم المطبقة والابتكارات الجاري تجهيزها في المستقبل القريب، وتم استعراض سيارة المسح الجغرافي الأمني (GIS)، والدورية الذكية وابتكار ذراع قف لحافلة مدرسية.

وأكد العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسية، وتمكينها لتحقيق رؤية وأهداف إمارة أبوظبي ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية في استدامة الأمن والأمان.

وحضر الفعالية العميد مهندس طارق مطر الحساني نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات وعدد من مدراء الإدارات وموظفي المركز وموظفي المركز في العين والظفرة.

وأثنى العقيد مهندس خليفة سليمان المربوعي رئيس فريق الابتكار التقني، على جهود المبتكرين وفريق الابتكار التقني وفريق سفراء السعادة في المركز.

ودعا المقدم دكتور مصعب عمير الشرياني مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، المنتسبين إلى ضرورة مواصلة تقديم الأفكار الإبداعية التي تعزز رؤية وأهداف استراتيجية القيادة خلال تقديمه عرضاً حول أهمية وإبراز دور الابتكار ودعمه في شرطة أبوظبي.