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شرطة أبوظبي تكرّم أصحاب الأفكار الابتكارية في قطاع أمن المجتمع

خلال تكريم المشاركين (من المصدر)
3 مارس 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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كرّم قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من المنتسبين وإدارة الابتكار واستشراف المستقبل على جهودها الريادية المتميزة في دعم منظومة الابتكار الحكومي، وذلك ضمن مبادرة القطاع بعنوان «المبتكر الأول»، والتي أقيمت في إطار «فعاليات الإمارات تبتكر 2024».
وأشاد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، خلال التكريم بالجهود الكبيرة للمنتسبين المبتكرين واهتمامهم بالتعاون في تطبيق 11 مبادرة مجتمعية لفرق العمل والمشاريع التطويرية، لافتاً إلى حصول القطاع على 3 ملكيات فكرية تعد نماذج عمل لأفضل الممارسات المطبقة، وهي: ممارسة المتابعة الشرطية، وممارسة تدابير الخدمة المجتمعية، وممارسة «كلنا شرطة»، والتي حصلت على شهادة المعهد العالمي لمصادقة المشاريع الابتكارية.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ الإبداع والابتكار، تحقيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي، وضمن نهج ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في غرس الابتكار ثقافة وأسلوب حياة، بما يسهم في استدامة التنمية والتميز في مختلف المجالات، وتحفيز منتسبي القيادة لتقديم أفكار إبداعية كفيلة بالحفاظ على مكتسبات الدولة، وتواكب التوجهات المستقبلية للحكومة، والاستمرار في دعم بيئة الابتكار والإبداع بكل الوسائل المتاحة، لتمكين الكوادر من توظيف العلوم في خدمة المجتمع، وتحقيق أفضل النتائج في مجال استشراف المستقبل.

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