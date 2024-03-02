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«الأرصاد»: الطقس صحو اليوم.. وحالة جوية غداً

«الأرصاد»: الطقس صحو اليوم.. وحالة جوية غداً
3 مارس 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً وصباح الاثنين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً، مع نشاط السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.
كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً وصباح الثلاثاء على مناطق تتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ووفقاً لتقرير للمركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الاثنين 4 مارس إلى الأربعاء 6 مارس الجاري، متوسطة وسريعة، حيث تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب.
وتزداد كميات السحب تدريجياً من بعد ظهر ومساء يوم الاثنين والثلاثاء من الغرب، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.
فيما تقل كميات السحب والأمطار الأربعاء، ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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