«الاتحاد» تفوز بأفضل تغطية إعلامية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت «الاتحاد» أفضل تغطية إعلامية في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثانية، وذلك لدورها التوعوي والترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتعريف بأهدافها، وإبراز دور الجائزة في تحفيز القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وإسهام الجائزة في استدامة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والأفراد، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية، وصناع المحتوى، والأفراد المهتمون بالمجال الزراعي.. علماً بأن المسابقة استمرت لمدة 6 أشهر من التنافس بين المؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى إبداعي، وإعلام يعزز الوعي بأهمية الزراعة المستدامة وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وتفصيلاً، كرمت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أمس، الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية للجائزة في دورتها الثانية، بعد 6 أشهر من التنافس بين المؤسسات الإعلامية والأفراد والمؤثرين وصناع المحتوى لتقديم محتوى إبداعي يعزز الوعي بأهمية الزراعة المستدامة وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وتبلغ قيمة الجوائز 200000 درهم إماراتي، موزعة على الفائزين في جميع الفئات.

وتسعى المسابقة إلى إثراء المجتمع بمحتوى هادف حول الزراعة والثروة الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراز فئة المؤثرين المحليين في المجال الزراعي ودورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية. وتتضمن المسابقة خمس فئات، هي أفضل تغطية إعلامية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي (مخصصة للمؤسسات الإعلامية) وأفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة وأفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية، وأفضل فيديو توعوي للترويج للقطاع الزراعي في دولة الإمارات (مخصصة للشبكات الإعلامية والأفراد)، وأفضل فيديو ترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي (مخصصة للشبكات الإعلامية والأفراد).

وهنأت الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية للجائزة في دورتها الثانية. وأعربت عن سعادتها بالمستوى العالي للمشاركات في المسابقة، ما يعكس الوعي بأهمية الزراعة المستدامة بشقيها النباتي والحيواني، والأمن الغذائي.

وتقدمت بالشكر للمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى والأفراد الذين شاركوا في المسابقة، مؤكدة على دورهم في نشر الوعي حول هذه القضايا المهمة، ومنها قضايا التنمية الزراعية المستدامة وقالت، إن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تهدف إلى تحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، وأن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستواصل العمل على دعم القطاع الزراعي وتحفيز الابتكار فيه، من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج والمبادرات.

من جانبه، أعرب بدر حسن الشحي، رئيس لجنة التحكيم لمسابقة الأعمال التوعوية والترويجية، عن شكره وتقديره للمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى والأفراد الذين شاركوا في المسابقة، مؤكداً أن المسابقة حققت أهدافها في نشر الوعي حول أهمية الزراعة المستدامة وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال إن الإعلام شريك أساسي في تحقيق أهداف الجائزة، من خلال نشر الوعي حول أهمية الزراعة المستدامة، والتعريف بالجائزة وأهدافها وشروط المشاركة فيها.

تعاون

أثنى بدر حسن الشحي على التعاون المثمر بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمؤسسات الإعلامية المختلفة، وصناع المحتوى الإعلامي والمؤثرين، والذي ساهم في إنجاح الجائزة في دورتها الثانية، حيث حظيت الجائزة بتغطية إعلامية واسعة من قبل مختلف المؤسسات الإعلامية والأفراد، مما ساهم في وصول رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع.

حمد الكعبي: ملتزمون بدورنا المجتمعي في إبراز جهود مؤسسات الدولة

قال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، تعليقاً على الفوز بالجائزة: نحن ممتنون لهذا التكريم والتقدير، لدور صحيفة الاتحاد، من جائزة تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي تعد الأولى من نوعها والأرفع في قيمتها الأدبية والمالية، التي تهتم بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والتي أخذت على عاتقها الاهتمام بقطاعات الأمن الغذائي وتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ومنتجي هذين القطاعين، على مستوى دولة الإمارات.

وأكد التزام «الاتحاد» والعاملين بها من مختلف التخصصات بدورها المجتمعي المنوط بها وإبراز جهود مؤسسات الدولة، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ونهنئ كل الفائزين في المجالات المختلفة لرفع الوعي والترويج بما يخدم أهداف وتوجيهات القيادة الرشيدة.