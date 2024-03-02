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علوم الدار

تعاون بين جامعتي الشارقة وابن سينا العراقية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 مارس 2024 01:30

الشارقة (الاتحاد) 

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وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة ابن سينا للعلوم الصحية والصيدلانية العراقية بهدف تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، ورفع المستوى العلمي والبحثي لدى الطرفين وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، والعمل على الأبحاث المشتركة، والإشراف على طلبة التدريب العملي والسريري.
وقع الاتفاقية الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب عن جامعة الشارقة، ووقعها من جانب الجامعة العراقية رئيسها الدكتور عباس ناجي الشريفي، بحضور نجم الدين عبد الله ياسين مستشار السفارة العراقية بالدولة.
وأكد الدكتور قتيبة حميد حرص جامعة الشارقة بدعم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة على تعزيز التعاون الدولي، وفق أحدث المعايير العالمية، للارتقاء بمستوى الطلبة وتنمية مهاراتهم المهنية والعملية، مشيراً إلى الإمكانات التي توفرها الجامعة من معاهد بحثية ومراكز لخدمة مختلف مجالات البحث العلمي، بما يضمن جودة التعليم والبحوث العلمية المنشورة في المجالات الطبية.
وأعرب الدكتور عباس ناجي الشريفي عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة الشارقة، مشيداً بجودة البيئة التعليمية والتميز الأكاديمي والبحوث التي تقدمها الجامعة وفق أعلى المعايير العلمية والمعرفية.
حضر توقيع مذكرة التفاهم من طرف الجامعة، الدكتور نبيل سليمان مدير مركز الشارقة للتدريب السريري والجراحي، والدكتورة إيمان أبو غربية مساعد عميد كلية الطب.

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