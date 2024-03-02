الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد «وام» يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات إعلامية كينية

محمد الريسي خلال الاجتماع مع المؤسسات الإعلامية في كينيا (وام)
3 مارس 2024 01:31

نيروبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«وام» تطلق الدراسة البحثية الثانية للكونغرس العالمي للإعلام
«بروج» توسع حضورها في كينيا وكوريا الجنوبية

زار وفد وكالة أنباء الإمارات، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، عدداً من المؤسسات الإعلامية العاملة في كينيا، والتقى كبار المسؤولين فيها، حيث جرى بحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام، والتبادل المعرفي والثقافي.
والتقى الوفد في هذا الصدد جوليا مجالي مدير عام منصة «توكو» الرقمية التي تعد من أبرز المنصات الرقمية في أفريقيا، وبول ماتشاريا مدير عام هيئة الإذاعة الكينية، ونجيب جوا المدير التنفيذي لمدينة موريشيوس الإعلامية، وجوزيف كيبكوش مدير عام وكالة الأنباء الكينية، واطلع على سير العمل فيها.
وزار الوفد مقر مجموعة نيشن، والتقى جو أجيو رئيس التحرير، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك. واختتم جولته بزيارة مجموعة ستاندرد الإعلامية، حيث بحث مع رئيس التحرير أوشينغ رابورو، سبل تعزيز التعاون المشترك.
ووجه وفد «وام»، الدعوات للمؤسسات الإعلامية الكينية، للمشاركة في الدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام التي ستعقد في أبوظبي، خلال نوفمبر المقبل.
ويوفر الكونغرس منصة عالمية للمؤسسات المعنية والشركات والجهات ذات العلاقة والمتخصصين في المجال، لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في المجال الإعلامي على المستوى العالمي.
وأكد محمد جلال الريسي، خلال اللقاءات، الأهمية التي توليها «وام» لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية في أفريقيا، والتي تطمح من خلالها لتوسيع رقعة انتشارها في مختلف أنحاء العالم وأفريقيا على وجه الخصوص، بما يدعم حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية كأحد المصادر الموثوقة، والمراجع الإخبارية المرموقة.

وام
وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
كينيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©