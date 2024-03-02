وفد «وام» يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات إعلامية كينية

نيروبي (وام)

زار وفد وكالة أنباء الإمارات، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، عدداً من المؤسسات الإعلامية العاملة في كينيا، والتقى كبار المسؤولين فيها، حيث جرى بحث فرص تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعلام، والتبادل المعرفي والثقافي.

والتقى الوفد في هذا الصدد جوليا مجالي مدير عام منصة «توكو» الرقمية التي تعد من أبرز المنصات الرقمية في أفريقيا، وبول ماتشاريا مدير عام هيئة الإذاعة الكينية، ونجيب جوا المدير التنفيذي لمدينة موريشيوس الإعلامية، وجوزيف كيبكوش مدير عام وكالة الأنباء الكينية، واطلع على سير العمل فيها.

وزار الوفد مقر مجموعة نيشن، والتقى جو أجيو رئيس التحرير، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك. واختتم جولته بزيارة مجموعة ستاندرد الإعلامية، حيث بحث مع رئيس التحرير أوشينغ رابورو، سبل تعزيز التعاون المشترك.

ووجه وفد «وام»، الدعوات للمؤسسات الإعلامية الكينية، للمشاركة في الدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام التي ستعقد في أبوظبي، خلال نوفمبر المقبل.

ويوفر الكونغرس منصة عالمية للمؤسسات المعنية والشركات والجهات ذات العلاقة والمتخصصين في المجال، لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في المجال الإعلامي على المستوى العالمي.

وأكد محمد جلال الريسي، خلال اللقاءات، الأهمية التي توليها «وام» لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية في أفريقيا، والتي تطمح من خلالها لتوسيع رقعة انتشارها في مختلف أنحاء العالم وأفريقيا على وجه الخصوص، بما يدعم حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية كأحد المصادر الموثوقة، والمراجع الإخبارية المرموقة.