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علوم الدار

وفد شرطة أبوظبي يزور مكتبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

خلال الزيارة (من المصدر)
3 مارس 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مكتبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي للاطلاع على المكتبة ومبادراتها في مجال القراءة ونشر المعرفة وذلك ضمن شهر القراءة 2024.
وتضمنت الزيارة جولة تعريفية على أقسام المكتبة، والتعرف على آلية توزيع وتصنيف مئات الآلاف من الكتب في مختلف المجالات، بالتركيز على الوسائل والمبادرات التي تشجع على القراءة، وترسخ قيم القراءة بين منتسبي القيادة لتحقيق الهدف المرجو من الخطة العامة الهادفة لجعل القراءة أسلوب حياة.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، أن الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة في تعريف منتسبيها بالمشروعات الثقافية والحضارية المتميزة التي تنشئها دولة الإمارات لنشر المعرفة والتحفيز على القراءة باعتبارها أساس كل بناء للفكر والوعي في بناء وتطوير جيل من قادة المستقبل المتسلحين بالثقافة والمعرفة. وأشاد بخدمات ومرافق مكتبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي والتي ترسخ في بيئة محببة وتشجع على القراءة والتي تعد أسلوبا ومنهج حياة لتعزيز جهود التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن المكتبة تقدم تجربة ثقافية متميزة تدعم توجهات قيادتنا الرشيدة نحو إعداد وبناء الأجيال وتوفير الممكنات الضرورية التي تدعم مسيرتهم حاضراً ومستقبلاً.
ولفت إلى أن المكتبة ومن خلال تجهيزاتها المتطورة وجهودها الفريدة ترسخ ثقافة القراءة حيث تضم كتباً ومراجع ومخزوناً معرفياً، ينمي رأس المال البشري ويسهم في بناء القدرات المعرفية للشباب ومساعدة الباحثين والمتخصصين في مسيرتهم العلمية والتعليمية. وقدم خلال الزيارة فكرة عن مهام وأهداف لجنة الأدباء والقراءة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق أهداف شهر القراءة في الحفاظ على الإنجازات الثقافية والفكرية والمعرفية.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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