الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

70 فرصة عمل لمواطنين في شركات الأغذية والمشروبات

فرص متنوعة يوفرها برنامج «إشراق» (من المصدر)
3 مارس 2024 01:30

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نريد استمرار أعمالنا الإنسانية مئات السنين باسم شعب الإمارات الكريم
هند آل مكتوم تلتقي الأميرة آن وتبحثان التعاون في العمل الخيري والإنساني

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات منح 70 مواطناً فرص عمل متعددة المجالات بنخبة شركات الأغذية والمشروبات في الدولة، وجاء ذلك خلال فعالية بعنوان «ملتقى إشراق للمواهب» على مدار يومين احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج «إشراق» تم تنظيمها في متحف الاتحاد.
وجسّد الحدث ما حققه المجلس في مجال تعزيز التواصل بين الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والكفاءات المواطنة، حيث شهد تفاعلاً بين الباحثين عن عمل والشركات بمنحهم فرصاً متنوعة في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك بالشراكة مع 17 شركة رائدة في القطاع على مدار يومين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: « القطاع الخاص في مجالات استراتيجية مثل قطاع الأغذية والمشروبات هو شريك ممكن لفرص مساهمة الكفاءات المواطنة في مستقبل واقتصاد الإمارات، الفعالية هي استمرار لمنح الفرص المهنية المميزة للمواطنين وفي الوقت ذاته إحدى المخرجات النوعية للتعاون الاستراتيجي بين المجلس و(مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات) خاصة للدور الذي يلعبه هذا القطاع في الأمن الغذائي للدولة»، ودعا بدوره المواطنين لاستكشافه والتعرّف باستمرار على الفرص التي يوفرها القطاع لهم.
من جهته، قال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «هذه الفعاليات منصة هامة في تحقيق التكامل بين احتياجات سوق العمل والفرص المتجددة الممنوحة للكفاءات المواطنة، وما لمسناه خلال لقاء إشراق للمواهب المواطنة من تفاعل كبير بين الشركات والباحثين عن عمل يعكس حجم الفرص المتاحة للمواطن للمساهمة برسم مستقبل هذا القطاع، وهو مساهمة في تعزيز النمو المستدام والابتكار داخل قطاع الأغذية والمشروبات بيد الكفاءات المواطنة، وأردنا عبر الفعالية تسهيل التفاعل المباشر بين الباحثين عن عمل وقادة الصناعة، مما يخلق فرص عمل فورية ويعزز فهماً متبادلاً وتوافقاً يُسهم في ازدهار مستقبل الصناعة ومنح المواطنين مسارات مهنية نوعية».
ويذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

الموارد البشرية
دبي
شركات الأغذية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©