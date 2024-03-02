سلطان القاسمي يشهد افتتاح أيام الشارقة المسرحية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم السبت، افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي تنظمها دائرة الثقافة، في قصر الثقافة بالشارقة.

تتنافس سبعة عروض مسرحية على جوائز الأيام لهذه الدورة والتي تختتم في التاسع من مارس الجاري، ويشارك فيها 12 عرضاً مسرحياً تقدمه مجموعة من الفرق والجماعات المسرحية بالدولة، إلى جانب مشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين والباحثين من مختلف الدول في الوطن العربي ضمن البرامج الفكرية والمحاورات والندوات المصاحبة للعروض.

قام صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفنان الإماراتي عبد الله راشد بـ«جائزة الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة، والفنانة العمانية فخرية خميس الفائزة بـ «جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» في دورتها السابعة عشرة. كما كرم سموه فرقة «فوانيس» المسرحية من المملكة المغربية الفائزة بـ «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2023» عن عرضها «تكنزا.. قصة تودة» وتسلم الجائزة مخرج العرض أمين ناسور.

تابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور خلال الحفل، عرضين مرئيين تضمن الأول سيرة الفنان الإماراتي عبد الله راشد الذي قدم جهوداً كبيرة وعطاءً متواصلاً عبر نشاطه في المسرح المحلي في دولة الإمارات ممثلاً وكاتباً وإدارياً منذ بداياته في عام 1984 وإسهامه في تطور الحركة المسرحية.

وتناول العرض الثاني محطات من مسيرة الفنانة فخرية خميس، وما قدمته من أعمال خالدة نالت عليها التكريم على مدار مسيرتها في المسرح العماني والعربي.

شهد الحفل التعريف بأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، والتي تضم كلاً من: الكاتب هزاع البراري من الأردن رئيساً للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة الإمارات، والمخرج الدكتور مسعود بوحسين من المغرب، والمخرج ناصر عبد المنعم من مصر، والمخرج والكاتب إيهاب زاهدة من فلسطين.

تأهلت مجموعة من العروض للمشاركة في المسابقة لهذا العام والتي تم اختيارها عبر لجنة المشاهدة والتصنيف، وهي: «مرود كحل» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و«إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة، و«اصطياد» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، و«وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، و«الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني، و«المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، و«كيف نسامحنا؟!» لفرقة مسرح الشارقة الوطني.

وتم اختيار عرضين مسرحيين ليقدما خارج مسابقة «الأيام» لهذا العام، وهما: «زغرودة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«رماد» لفرقة مسرح الفجيرة.

يتضمن برنامج الدورة الـ 33 من أيام الشارقة المسرحية عرضين من الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العمل الحائز على جائزة أفضل عرض، وهو «الكراسي» للمخرج حميد محمد، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج، وهو «الخيار الأخير» للمخرج عبد الله آل علي.

يشارك مجموعة من خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وعدد من خريجي كليات ومعاهد المسرح العربي، في «ملتقى الشارقة الثاني عشر لأوائل المسرح العربي» الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي الأكاديميات المسرحية العربية، ويتيح لهم فرصة مواكبة فعاليات الأيام المسرحية، والتعرف على المشهد الثقافي في إمارة الشارقة، إلى جانب حضورهم لمجموعة من المحاضرات والورش التدريبية التي يقدمها مجموعة من أساتذة المسرح العربي، وبرنامج الزيارات التعريفية إلى أبرز الصروح الثقافية بالإمارة.

ينظم الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة تحت عنوان «الإخراج المسرحي بين الأثر والتأثر»، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين من بلدان عربية عدة.

يتضمن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة الـ 33 من أيام الشارقة المسرحية محاورة مع الفنانة فخرية خميس بمناسبة فوزها بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، ومحاورة أخرى مع الفنان عبدالله راشد بمناسبة اختياره وتكريمه في هذه الدورة. كما يتضمن البرنامج ندوتين ثقافيتين، الأولى بعنوان «دلالات وجماليات الأزياء في المسرح اليوم»، والثانية بعنوان «تقنيات التأليف في المسرح المعاصر: التجربة البحرينية نموذجاً».

حضر حفل الافتتاح، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وجمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومحبي وهواة المسرح.