كليلة ودمنة في اللوفر - أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

مجموعة من المخطوطات المصورة والكتب واللوحات النادرة يعرضها «اللوفر- أبوظبي»، من خلال معرض «خرافات من الشرق والغرب: من كليلة ودمنة إلى خرافات لافونتين» الذي يستضيفه المتحف اعتباراً من 20 مارس إلى 14 يوليو المقبلين، ويتناول المعرض، الذي يقام بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية ومتاحف فرنسا، جذور وتطور هذا النوع من الأدب عبر عرض أبرز وأهم مخطوطاته العتيقة جنباً إلى جنب مع الأعمال المعاصرة.

ويسلط المعرض الضوء على هذه الكتابة الأدبية، التي ترتكز على حكايات تخيلية عن الحيوانات، مستعرضاً نشأتها لأول مرة في الهند واليونان خلال القرن الأول قبل الميلاد، ثم تصدي ابن المقفع لها في العالم العربي الإسلامي وإيسوب في الثقافة اليونانية الرومانية.. ويأتي المعرض ضمن رسالة «اللوفر - أبوظبي» في تعزيز تقارب الثقافات وتلاقي الحضارات.