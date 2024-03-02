«استشاري الشارقة» يستقبل وفداً أميركياً

الشارقة (الاتحاد)

استعرض المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال لقائه مع وفد أميركي..المكانة الاقتصادية الرائدة للإمارة ومقومات بيئتها الاستثمارية الجاذبة.

وبحث اللقاء، الذي حضره كل من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، ومن الجانب الزائر سام حسّون الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «جلوبال ليدرشيب أليانس»، تعزيز علاقات التعاون بين إمارة الشارقة والمؤسسات الأميركية ذات الصلة في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية والاقتصادية.

واطلع الوفد خلال زيارته إلى مجموعة «بيئة» على أبرز الخدمات والحلول المتكاملة والمبتكرة التي تقدمها المجموعة في مجال الإدارة البيئية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مستمعاً إلى شرح حول مشاريعها ومبادراتها في مجالات البيئة والاستدامة داخل إمارة الشارقة وخارجها.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: « يأتي هذا اللقاء في ضوء العلاقات المتنامية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأميركية والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة لدى الجانبين، مشيراً إلى حرص الشارقة على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع شركائها الرئيسيين في جميع أنحاء العالم».

من جانبه أشاد الوفد الأميركي بالتجربة البرلمانية التي تشهدها إمارة الشارقة الأمر الذي يجسد حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين.