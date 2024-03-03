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محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023

محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023
3 مارس 2024 11:48

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، وتضمنت الإنجازات إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة، واعتماد 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً، و9 مشاريع ومبادرات وطنية رئيسية في الشؤون المالية، والعديد من القرارات التي تصب في صالح مسيرة الإمارات التنموية.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، وتضمنت الإنجازات إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة، واعتماد 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً، و9 مشاريع ومبادرات وطنية رئيسية في الشؤون المالية، والعديد من القرارات التي تصب في صالح مسيرة الإمارات التنموية، كما بلغ إجمالي الأصول الاتحادية 481.5 مليار درهم حتى الربع الثالث من 2023. نتائج إنجازات هذا العام كانت مبهرة وأسفرت عن تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياساتنا المالية الوطنية وحجم الفرص التي تخلقها مؤسساتنا المالية والاقتصادية في ظل بنية تحتية رقمية متطورة وإطار تشريعي مرن. برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبكوادرنا الوطنية الرائدة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات في صدارة الأمم".

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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