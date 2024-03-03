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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
3 مارس 2024 14:05

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.


كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكولاي دينكوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا.

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