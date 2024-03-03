توقعات بهطول أمطار على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً وصباح الثلاثاء تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 22:39.

في بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 09:52 والثاني عند الساعة 22:16.