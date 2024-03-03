الإثنين 4 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات بهطول أمطار على الإمارات غداً

أبوظبي
3 مارس 2024 18:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً وصباح الثلاثاء تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 22:39.
 في بحر عُمان، يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب مع نشاط السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 09:52 والثاني عند الساعة 22:16.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
غداً.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
أخبار الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 10:26
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
اليوم 13:00
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
الرياضة
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
اليوم 12:51
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
الرياضة
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
اليوم 12:30
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©