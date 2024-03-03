شرطة أبوظبي تشارك بأسبوع المرور الخليجي تحت شعار «قيادة من دون هاتف»

أبوظبي ( الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن احتفالية وزارة الداخلية بأسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس 2024، تحت شعار «قيادة من دون هاتف».

‏وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية الاحتفال سنويا بهذه المناسبة بهدف تعزيز السلامة والأمن على الطرق، مشددا على أهمية التعاون في تحقيق شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد على أرض الواقع من خلال الالتزام بالقيادة الآمنة وتجنب استخدام الهاتف سواء للرد على المكالمات أو تصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء القيادة حيث يؤدي استخدامه إلى فقدان التركيز على الطريق بسبب تخلي السائق عن الإمساك بعجلة القيادة ما يؤدي إلى إبطاء سرعة المركبة أو انحرافها بين المسارات والتسبب في وقوع الحوادث المرورية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشديد الرقابة على كافة الطرق من خلال الدوريات المدنية والشرطية، وتكثيف التوعية للسائقين الذين يقومون باستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة تعزيزا لسلامتهم وسلامة مرافقيهم وسلامة مستخدمي الطريق.

تتضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي معارض توعوية على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وحملات توعوية ميدانية ومحاضرات توعية عن السلامة المرورية وعرض الأفلام التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي بشرطة أبوظبي وشاشات مراكز التسوق التجارية وحافلات النقل العام وتوزيع كتيبات التوعية المرورية الرقمية والعديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية بأساليب حديثة ومتطورة.