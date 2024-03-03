تكريم المتميزين في مبادرة «تراكم في عيونّا»

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، أهمية دور قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في منظومة العمل في شرطة دبي، ومساهمته المهمة في تحقيق التميز والريادة من خلال الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة التي تعمل بروح فريق العمل الواحد، مُشيداً بالإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، وداعياً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المُقبلة.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء علي غانم، الموظفين المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي ضمن مبادرة «تراكم في عيونّا» التحفيزية، بحضور العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مستشار الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعبدالله ميران، مستشار الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأثنى اللواء علي غانم على جهود المتميزين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي والتي أدت إلى تحقيق أهداف القطاع، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المُستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي.

تكريم

كرم اللواء علي غانم عدداً من المتعاونين مع قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، معرباً عن تقديره لجهودهم المُخلصة، والتي أدت إلى دعم أداء القطاع في تنفيذ خطته وأهدافه الاستراتيجية.