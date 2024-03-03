«القمة الشرطية» تناقش التحديات العالمية لمواجهة الجريمة

دبي (الاتحاد)

تنظم القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، والتي تنطلق فعالياتها في الـ5 وحتى الـ7 من شهر مارس، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، عدداً من الفعاليات المُصاحبة والمؤتمرات الجانبية، والمعارض، وورش العمل، تعزيزاً لسبل التعاون، ودعم النقاشات بين الوفود الشرطية والأمنية والممثلة للمنظمات، للخروج بتوصيات ومُخرجات تدعم أهداف القمة الشرطية العالمية.

وتستضيف القمة على هامشها 4 طاولات مستديرة، منها الطاولة المستديرة التي تبحث صياغة خرائط الطريق للقضايا الملحة في مجالات إنفاذ القانون، حيث تستقبل القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من مجلس إدارة الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والعقابية ICPA على هامش القمة، استعداداً لاستضافة مؤتمرات ICPA في إمارة دبي بحلول عام 2027.

وستُعنى نقاشات الطــــاولة المسـتديرة للـICPA، بمُناقشة سبل تطوير المؤسسات العقابية بنهج مستدام ومرن في عالم تكنولوجي، وتحديث الإصلاحية، وممارسات التوظيف المرنة، والمرونة العقلية، وتدريب الموظفين على المرونة والاستدامة، ونظم الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا في الإصلاحيات، إلى جانب رفع توصيات للمحاور الرئيسية التي ستُطرح في المؤتمرات لعام 2027.

كما تستضيف القمة الاجتماع السنوي لرؤساء الأقاليم للجمعية الدولية لقادة الشرطة، وتمثل الأقاليم السبعة كلاً من أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وأفريقيا، والصحاري الوسطى، وآسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والكاريبيين.

كما انطلقت على هامش القمة الشرطية العالمية، الندوة الثانية من مجموعة التعلم العملي الدولي IALG، وتستمر حتى يوم 4 مارس؛ بهدف دعم التطوير الاستراتيجي والمهني والشخصي لـ20 من كبار المسؤولين المختارين من منظمات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم. وعلى مدار 9 أشهر، يجتمع المشاركون ثلاث مرات في أماكن مختلفة من العالم للعمل على تنفيذ مهامهم، بالاستناد إلى التفكير المبتكر والموجه نحو المستقبل، لاستكشاف قضية استراتيجية ناشئة ذات صلة بمستقبل الشرطة. ويُختتم البرنامج عندما تقدم IALG نتائجها إلى المشاركين في مؤتمر IALG المزمع عقده مع بداية شهر يونيو.

ويجتمع المشاركون في مجموعة التعلم العملي الدولي، 3 مرات على مدار البرنامج لمدة 7 أيام، وسبق أن استضافت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الندوة الأولى في سيدني في الفترة من 12 وحتى 18 نوفمبر من عام 2023.

في حين استضافت شرطة دبي الندوة الثانية مرتكزة إلى المعرفة التي تم اكتسابها خلال الندوة الأولى. في حين تعقد الندوة الثالثة في الفترة من 2 وحتى 9 من شهر يونيو من العام الحالي، في فانكوفر بكندا وتستضيفها شرطة الخيالة الملكية الكندية.

معرض

تنظم القمة على هامشها، معرضاً دولياً يستعرض التقنيات الرائدة والتكنولوجيا المعززة للعمل الشرطي والأمني، ويقدم سوقاً شاملاً لعدد 230 مورداً لأحدث التطورات في التكنولوجيا والخدمات.

ومن أبرز المجالات والقطاعات التي تخدمها الحلول التقنية، المستلزمات الشرطية والعسكرية، ومعدات الإنقاذ، وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الذكية والحلول الرقمية الداعمة لبرامج التدريب وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، ومعدات التصوير، وعلوم الأدلة الجنائية، وقطاع الطيران، والمجال المروري، والسلامة العامة، والأنظمة الأمنية، والبرمجيات والتدريب، وغسل الأموال، وحلول الطب الشرعي، والبلوك تشين، والصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة المكونات الإلكترونية، والطائرات من دون طيار، والكلاب البوليسية، والمركبات، والتكنولوجيا البيومترية، ومكافحة المخدرات، والمرونة والاستدامة، والخيالة وغيرها من المجالات والقطاعات المختلفة.

وتُشارك القافلة الرياضية، التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدراسة العملية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

ورش عمل تخصصية

وفي محور الجريمة والعدالة الجنائية، تنظم القمة ورشة عمل بعنوان «الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون»، حيث سيقدم معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والإنتربول مفهوم الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع وصف ماهيته وسبب أهميته بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.