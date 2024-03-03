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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» و«تريندز» يبحثان تعزيز التعاون البحثي

جانب من اللقاء (من المصدر)
4 مارس 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

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استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، في جلسة حوارية تركزت حول البحث العلمي ودوره في استشراف الأحداث وتطور العلوم، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك.
وتناولت الجلسة التي عقدت بمقر تريندز في أبوظبي، وتزامنت مع بدء فعاليات شهر القراءة، تعزيز التعاون بين المركزين في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية بينهما.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً بين باحثي تريندز والضيف، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول مجالات التعاون، ومستقبل استكشاف الفضاء، ودور الشباب في هذا المجال. كما أبدوا اهتمامهم بمعرفة المزيد عن خطط مركز محمد بن راشد للفضاء المستقبلية، وبرامجه. وأكد سالم المري أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، ودورها في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم العلمي.
وأوضح أن مركز محمد بن راشد للفضاء يحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، من أجل تبادل الخبرات والأفكار، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة تساهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للفضاء.

 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز محمد بن راشد للفضاء
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