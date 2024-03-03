«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم أكبر جلسة قرائية للطلبة

أبوظبي (وام)

نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أكبر جلسة قرائية لطلبة المدارس الحكومية، احتفاءً بشهر القراءة.

وعقدت الجلسة في متحف اللوفر أبوظبي وفي واحة العين بمشاركة أكثر من 3500 طالب وطالبة، وذلك ضمن سلسلة فعاليات قرائية تعتزم المؤسسة تنظيمها خلال شهر القراءة بهدف تحفيز الطلبة على اتباع القراءة كأسلوب حياة مستدام.

وتم اختيار الموقعين القرائيين لتقديم تجربة قرائية فريدة للطلبة، ترسخ لديهم أهمية القراءة باعتبارها مدخلاً مهماً لاكتساب العلوم والمعارف والمهارات بشكل متواصل، وأداة مهمة من أدوات تطوير الذات، والتعرف على تجارب وثقافات غنية ومتنوعة ترسخ لديهم قيم تربوية عليا تحرص المؤسسة على غرسها فيهم.

وتعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على مدار العام الدراسي لإطلاق مبادرات قرائية ثرية في كافة المدارس الحكومية.