إطلاق مسابقة الابتكار السياحي لجامعات عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق مسابقة الابتكار السياحي للجامعات في الإمارة بهدف تشجيع وتكريم المواهب الإبداعية لدى الطلاب، والمساهمة في تطوير قطاع السياحة في الإمارة من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.

وتشمل فئات المسابقة أفضل فكرة ابتكارية وأفضل بحث في القطاع السياحي بعجمان، حيث سيتم اختيار الفائزين بناءً على معايير محددة تعكس التميز والإبداع.

ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متطورة ومستدامة، وسيعلن عن أسماء الفائزين في شهر يونيو 2024.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: إن هذه المبادرة تعكس إيماننا بأن الطلاب يشكلون جزءًا حيويًا من الحلول لتحديات وفرص المستقبل، نحن نسعى لبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التعليمية للاستفادة من موارد الشباب ودعم مواهبهم وعقولهم.

وأضاف الهاشمي: تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في قطاع السياحة في عجمان، حيث نعتبر المشاركة الفعّالة للشباب من أساسيات تحقيق رؤيتنا لتطوير الإمارة كوجهة سياحية مستدامة ورائدة في المنطقة، وبالعمل المشترك مع الطلاب، نطمح إلى تحقيق التقدم والابتكار، مما يساهم في بناء مستقبل سياحي واعد ومستدام.

وتجسد المسابقة جزءًا من فعاليات «الإمارات تبتكر 2024»، حيث تتابعت جهود الدائرة خلال هذا الشهر من خلال تنظيم سلسلة من المشاريع والمبادرات الريادية.