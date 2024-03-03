شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالسلامة المرورية لطلبة كلية ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي ثقافة السلامة المرورية في «اليوم التوعوي» لطلبة كلية ليوا ضمن مبادراتها وجهودها في تعزيز التوعية بأساليب حديثة وفعالة من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة والتقنيات الحديثة والزيارات الميدانية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التواصل مع كافة أفراد المجتمع، في جميع المناسبات والفعاليات المجتمعية لرفع مستوى السلامة المرورية والتعريف باللوائح والقوانين المرورية.

وأوضح العقيد مطر عبد الله المهيري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين ان مبادرة اليوم التوعوي لطلبة الجامعات تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية لدى فئة الشباب وحثهم على الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات القانونية المحددة خلال الدقائق التي تسبق موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك مؤكداً أن السرعة الزائدة تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وألقى الرائد خالد محمد العزيزي مدير فرع التوعية والتثقيف بإدارة مرور العين محاضرة ركزت على التوعية بأهمية القيادة الآمنة خلال الأحوال الجوية المتقلبة، محذراً من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية عند هطول الأمطار وحث على الالتزام بعدم استعمال الإشارات الضوئية التحذيرية الأربعة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة إلا في حالة التوقف التام على الكتف الأيمن خارج الطريق أو في حالة وجود خطر. ودعت المحاضرة إلى استخدام الإشارات الضوئية بالمركبة عند الانتقال من مسار إلى آخر لأهميتها في الوقاية من الحوادث، باعتبارها «لغة الطريق»، حيث توضح للسائقين الآخرين رغبة قائد المركبة في التوقف، أو تغيير اتجاه مسار مركبته، أو تنبيهه لوجود طارئ على الطريق والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والخطيرة التي يقوم بها بعض السائقين وخصوصاً الآباء من خلال السماح بالأطفال بالخروج من فتحة السقف بالمركبات أو النوافذ مما يتسبب في تعريض حياة الأطفال لخطر السقوط والإصابات البليغة.