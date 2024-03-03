الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع بكوت ديفوار

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يضم الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس المجموعة، ووليد علي المنصوري، نائب رئيس المجموعة، في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقدة حالياً في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج).

وقال الدكتور عدنان الحمادي، في مداخلة الشعبة حول موضوع «التصدي لحوادث تدنيس القرآن الكريم»: إن هذه المسألة تعتبر إحدى الأعمال السافرة التي تتطلب تذكيراً مستمراً بأهمية التطبيق العاجل للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية والممارسات الخارجة عن القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.

وأضاف: أن حوادث تدنيس القرآن الكريم التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى الإساءة للرموز والمقدسات الإسلامية، تستهدف الإسلام واستفزاز مشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم، وتدين الشعبة البرلمانية الإماراتية تلك الأفعال المتكررة تحت أي مبرر، لما لها من دعوة تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتخالف الشرائع السماوية وكل قرارات المرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب. وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أن هذه الحوادث تتناقض وبشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

أمن

قال المنصوري: تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للأمن السيبراني، ولديها العديد من التجارب الرائدة والناجحة في هذا المجال، والدليل على ذلك حصول الدولة على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، الذي يرصد التحسّن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة.