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انطلاق بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024

انطلاق بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024
4 مارس 2024 01:11

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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تنطلق غداً بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024، والمنظمة من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني في نسختها الرابعة بالتعاون مع شركة «911 شالنج»، والمقرر إقامتها من 5 إلى 7 مارس القادم، في ساحة مهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة أبوظبي، حيث تمثل أكبر تجمع لرجال الإطفاء والإنقاذ على مستوى الدولة، بهدف تكريم هؤلاء الأبطال وتقدير جهودهم البطولية في حماية المجتمع ومقدراته.
وتتضمن البطولة 6 مراحل للتحدي تعكس مهام رجال الإطفاء اليومية، كصعود البرج، ورفع حزمة خرطوم الحريق، الاقتحام والدخول القسري، الجري، سحب خرطوم الإطفاء، عملية الإنقاذ، مما يوفر للمشاركين فرصة إبراز مهاراتهم وقدراتهم في مواقف تحاكي الواقع.
كما ستشهد البطولة تنافساً في 3 فئات: الفردية، التتابع، والفرق، مما يعزز روح التنافس والتعاون بين المشاركين، كما سيتم تتويج الفائزين بجوائز وكؤوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، تقديراً لجهودهم وتميزهم.
وسيشارك في الحدث أكثر من 15 فريقاً من مختلف قطاعات الإنقاذ والإطفاء، سواء الحكومية أو الشبه حكومية، مما يجعلها منصة هامة لتبادل الخبرات والمهارات على المستوى المحلي والدولي.
وتسعى البطولة إلى تعزيز الوعي بأهمية رجال الإطفاء وتضحياتهم في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، وذلك عبر تقديم نماذج من العمل البطولي والتحديات التي يواجهونها يومياً، كما تشكل فرصة للجمهور للتعرف على المخاطر المرتبطة بالحرائق وكيفية الوقاية منها.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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الوثبة
مهرجان الشيخ زايد التراثي
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