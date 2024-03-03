«القاسمي للنساء والولادة والأطفال» يستعرض الجراحات بالمنظار

الشارقة (الاتحاد)

شهد مؤتمر أبوظبي الثالث لجراحة المسالك البولية لدى الأطفال بالمناظير، بثاً مباشراً لوقائع عملية جراحية لطفل بالمنظار الجراحي استغرقت 3 ساعات، وذلك على هامش مشاركة مستشفى القاسمي للنساء والولادة في أعمال مؤتمر.

وضم فريق أطباء جراحة الأطفال من المستشفى الطبيبين خالد خلفان سبت نائب المدير للشؤون الطبية، واستشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة، ومحمد إبراهيم حسن استشاري جراحة الأطفال، حيث تم تنظيم النقل المباشر للعملية الجراحية التي قاما بإجرائها ضمن البرنامج الزمني المقرر للمؤتمر.

وتمكن الطاقم الطبي والفني إلى جانب المشاركين من الأطباء والجرّاحين والمتخصصين في المجال من متابعة تفاصيل العملية الجراحية، والاستفادة من الخبرات العلمية التي يتحلى بها الطاقم القائم على إجراء هذا النوع من العمليات النوعية والفريدة.

وأكدت الدكتورة صفية الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن الجهود المبذولة لنقل المعرفة والخبرات العلمية، تعكس مدى قدرة وخبرات الطاقم الطبي العامل في المستشفى، وتعطي نموذجاً مشرفاً لأفضل الممارسات الطبية المتبعة في علاج المسالك لدى الأطفال، كما تترجم مدى تميز الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للمتعاملين بمختلف الفئات. وأضافت: أن استعراض العمليات الجراحية في بث مباشر، يتيح رصد انطباع الحضور من الأطباء أصحاب الاختصاص لمجريات العملية الجراحية التي أجراها الفريق الطبي، مشيرة إلى إعجاب المشاركين سواء من الحضور الفعلي أو المشاركين من خلال تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بمدى دقة وكفاءة الإجراءات الطبية التي تمت خلال هذه الحالة المعقدة.

إنجاز

بدوره أوضح الدكتور خالد خلفان سبت أن العمليات التي يتم إجراؤها بالمنظار تعد من العمليات النوعية التي تجرى في مراكز متخصصة ومحدودة على مستوى العالم، وتستخدم فيها تقنيات المنظار لعلاج تشوهات المسالك البولية لدى الأطفال، الأمر الذي يضيف إنجازاً جديداً إلى سلسلة إنجازات قسم جراحة الأطفال في المستشفى.