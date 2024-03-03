«زايد العليا» تطلق المرحلة الثانية لإعادة تأهيل مراكز أصحاب الهمم المصرية

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، ودعماً لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، انطلقت أعمال إعادة تأهيل وتطوير 60 مركزاً من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لعدد 68 مركزاً ضمن برنامج (جسور أمل «القابضة)، برعاية ودعم «القابضة» (ADQ)، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في نوفمبر من العام الماضي بين الوزارة والمؤسسة والذي يشمل إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب محافظات عدة في جمهورية مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

كما أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنفيذ ثلاث قوافل طبية يومي 22 و23 فبراير بمحافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية تحت رعاية «القابضة» (ADQ)، تتضمن 12 تخصصاً طبياً متنوعاً ضمن مبادرة برنامج (جسور أمل «القابضة») تأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في جمهورية مصر العربية.

تهدف هذه القوافل الطبية إلى تسهيل وصول كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم للخدمات الطبية وتلقي العلاج والرعاية اللازمين لهم بالمجان، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي. كما أن القوافل الطبية تضم أطباء متخصصين بدرجة عالية من المهنية في مجال الإرشاد الأسري والتربية الخاصة. وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع شريك محلي في إمارة أبوظبي لرعاية البرنامج وبدعم من «القابضة» (ADQ) التي اعتمدت من جانبها رعاية وتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية لتصبح هذه المرافق سهلة الوصول والاستخدام لأصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في جمهورية مصر.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، حيث تتولى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التنسيق والإشراف على المشروع لتسهيل تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني المخطط له، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج (جسور أمل «القابضة»)، وتنسق برنامج القافلة الطبية. كما تنص الاتفاقية على تزويد المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كل البيانات الخاصة بتفاصيل تنفيذ المشروع.

وحقق بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج (جسور أمل «القابضة») الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم «القابضة» (ADQ) في مرحلته الأولى نجاحاً كبيراً في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع جمهورية مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية خلال مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاث سنوات. وذلك بفضل الدعم والمساندة من كل أجهزة الدولة في جمهورية مصر، واستفاد منه 16ألفاً و898 فرداً من أصحاب الهمم عن طريق 480 ألفاً و976 جلسة تخاطب في 68 مركزاً موزعة على 27 محافظة من محافظات الجمهورية.

جسور

يهدف برنامج (جسور أمل «القابضة») إلى تطوير 60 مركزاً في عدة قرى مصرية لتوفير خدمات متكاملة من أجل دعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة، وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم. كما سيقوم فريق من العاملين الاجتماعيين والأخصائيين في علاج النطق بتنظيم ورش عمل لتحديد صعوبات التعلم والعقبات والتحديات التي تواجههم، وذلك لتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة للتغلب عليها، إلى جانب تنفيذ برامج مصممة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي.