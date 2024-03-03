سعود بن صقر: الجائزة من منارات علوم القرآن

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم منارة من منارات علوم القرآن، ورسالة سامية من الإمارة إلى العالم في خدمة القرآن الكريم، ورعايته، وحفظه، والعمل به من أجل ترسـيخ قيمه وآدابه وتعاليمه النبيلة في حياتنا.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه الفائزين بالدورة الـ 22 من «جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم» التي أقيمت تحت رعاية سموه، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من العديد من الدول والجنسيات.

شملت الجائزة العديد من المسابقات منها مسابقات القرآن الكريم، ومزامير آل داود، وأجمل صوت في الآذان، والحديث الشريف والسنة النبوية.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمكانة الجائزة ودورها في تحفيز النشء وتشجيع أفراد المجتمع على حفظ كتاب الله عز وجل، والسنة النبوية الشريفة في العديد من البلدان، ومساهمتها في تخريج أجيال حافظة للقرآن الكريم وملتزمة بالسنة المطهرة.

وأكد سموه دعمه ورعايته المستمرة للجائزة وفقاً لرؤية مؤسسها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي «طيب الله ثراه»، ونهجه في أن تصبح جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم مسابقة قرآنية تتطور وتتقدم سنوياً لتتبوأ مكانة مرموقة بين مختلف المسابقات القرآنية، وتحتضن جميع أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم خدمةً لكتاب الله وعلومه.

كما كرم سموه في ختام الحفل، المشاركين في الفعاليات المصاحبة للجائزة من العلماء، والشيوخ، وأساتذة الجامعات، والمحاضرين، وأعضاء لجان التحكيم، والرعاة، والمؤسسات الداعمة، وشركاء مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.