استشاري الشارقة يدعو «الإنماء التجاري» إلى توظيف الذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت بمقره أمس الأول، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة ومعاونيهما.

وقدم خالد جاسم المدفع مادة مصورة رصدت فعاليات هيئة الإنماء التجاري والسياحي وسياسات وخدمات الهيئة ولفت إلى أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاماً وفعالاً في دعم القطاعين السياحي والتجاري.

وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الاستشاري حول أهمية توجه الهيئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل وجذب المسافرين والسياح لبيان مختلف الخدمات واستكشاف المعالم والمواقع والأماكن الترفيهية مع تطوير منظومة رقمية حديثة ومتجددة للترويج للوجهات السياحية والمعالم السياحية والأنشطة الترفيهية، وصياغة تشريعية تسمح للهيئة التعامل مع المباني السياحية المهجورة لإعادة استثمارها وجهود الهيئة لزيادة جاذبية المواطنين والمواطنات لمهنة المرشدين السياحيين، ومدى الاستفادة من إنشاء معهد الشارقة للضيافة والسياحة ومن السياحية البيئية، وأهمية طرح حملات إعلامية بلغات عدة غير اللغة العربية والانجليزية لاستقطاب أكبر عدد من الشرائح هو من الجاليات المقيمة أو السائحين من خارج الدولة.

كما اقترح عدد من الأعضاء إجراء دراسة حول إنشاء صندوق للتنمية السياحية بهدف تعزيز الاقتصاد وتسهيل الخدمات وجذب الاستثمارات وإنشاء مركز معلومات للسياحة ووضع أجندة سنوية لجميع فعاليات الشارقة .