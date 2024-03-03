الإثنين 4 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استشاري الشارقة يدعو «الإنماء التجاري» إلى توظيف الذكاء الاصطناعي

استشاري الشارقة يدعو «الإنماء التجاري» إلى توظيف الذكاء الاصطناعي
4 مارس 2024 01:12

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الترتيب الأسوأ» للشارقة في الدوري منذ 5 مواسم!
سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة سعيد خلفان المري

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت بمقره أمس الأول، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة ومعاونيهما.
وقدم خالد جاسم المدفع مادة مصورة رصدت فعاليات هيئة الإنماء التجاري والسياحي وسياسات وخدمات الهيئة ولفت إلى أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاماً وفعالاً في دعم القطاعين السياحي والتجاري.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الاستشاري حول أهمية توجه الهيئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل وجذب المسافرين والسياح لبيان مختلف الخدمات واستكشاف المعالم والمواقع والأماكن الترفيهية مع تطوير منظومة رقمية حديثة ومتجددة للترويج للوجهات السياحية والمعالم السياحية والأنشطة الترفيهية، وصياغة تشريعية تسمح للهيئة التعامل مع المباني السياحية المهجورة لإعادة استثمارها وجهود الهيئة لزيادة جاذبية المواطنين والمواطنات لمهنة المرشدين السياحيين، ومدى الاستفادة من إنشاء معهد الشارقة للضيافة والسياحة ومن السياحية البيئية، وأهمية طرح حملات إعلامية بلغات عدة غير اللغة العربية والانجليزية لاستقطاب أكبر عدد من الشرائح هو من الجاليات المقيمة أو السائحين من خارج الدولة.
كما اقترح عدد من الأعضاء إجراء دراسة حول إنشاء صندوق للتنمية السياحية بهدف تعزيز الاقتصاد وتسهيل الخدمات وجذب الاستثمارات وإنشاء مركز معلومات للسياحة ووضع أجندة سنوية لجميع فعاليات الشارقة .

استشاري الشارقة
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
عبدالله بلحيف النعيمي
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 10:26
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
اليوم 13:00
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
الرياضة
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
اليوم 12:51
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
الرياضة
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
اليوم 12:30
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©