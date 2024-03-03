بدور القاسمي تفتتح فعاليات اليوم العالمي بالجامعة الأميركية في الشارقة

الشارقة (وام)

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، فعاليات «اليوم العالمي» تحت شعار «السلام حول العالم»، في الحرم الجامعي في الجامعة الأميركية، بحضور حسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي، والدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من مسؤولي الجامعة رفيعي المستوى.

وعجت الساحة الرئيسية للجامعة بالزوار، الذين تجولوا بين أكثر من 29 جناحاً للأندية الثقافية والمؤسسات الطلابية في تجربة استغراقية استمعوا خلالها للموسيقى الشعبية وشاهدوا الرقصات الفلكلورية وتذوقوا أشهى المأكولات التقليدية واستمتعوا بالأزياء الوطنية من مختلف البلدان حول العالم.

وقالت شيماء بن طليعة المديرة التنفيذية للتجربة الطلابية في الجامعة الأميركية في الشارقة: إن اليوم العالمي في الجامعة الأميركية في الشارقة احتفال كبير بالثقافات المتنوعة التي يزخر بها حرمنا الجامعي بما يثري تجربة طلبتنا وينمي شعورهم بالانتماء ويعزز من التفاهم بين المجتمعات المتنوعة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة اللامنهجية هي بمثابة امتداد مهم للعملية التعليمية خارج الفصل الدراسي، والتي توفر للطلبة فرصة توسيع مداركهم واحتضان التنوع وتنمية مهارات تبقى معهم مدى الحياة مثل التواصل والتعاون والوعي الثقافي.

وتبنى النادي الثقافي الإماراتي، لهذا العام، أسلوباً غير تقليدي في تصميم جناحه الذي اتخذ شكل الكتاب، وهو ما قال عنه يوسف منصور القرقاوي رئيس النادي: قررنا هذا العام عرض معلومات وصور عن المباني التي ظهرت على العملة الإماراتية منذ القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا، فقد أدركنا أن الكثير من الناس لا يعرفون ما تعنيه هذه المباني فهي تروي قصة دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها وتظهر لنا المستوى المتطور الذي وصلنا إليه.

وضم جناح النادي الثقافي الإماراتي، مجموعة من محال البيع من بينها شركة «راكس»، والتي أتاحت للجمهور داخل الجناح تجربة أول لعبة لوحية مستوحاة من مدينة الشارقة وابتكارها حلويات خاصة بالجناح مستوحاة من النكهات الإماراتية، كما تضمنت عروض النادي الثقافي الإماراتي أيضاً عزف البيانو والغيتار وعروض رقصات اليولا والرزف.

وقال القرقاوي: يختبر اليوم العالمي إبداع الأندية الثقافية في الجامعة ويقدم نافذة لاستكشاف الثقافات الأخرى فضلاً عن أنه يقدم للزوار فرصة لاستذكار أوطانهم والاحتفال بثقافاتهم.

وقام النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة، هذا العام، بتكريم التراث الفلسطيني عبر فن التطريز الفلسطيني ونكهات مطبخه وأناقة أزيائه التقليدية وإيقاع رقصاته النابضة بالحياة، حيث أكد عبدالله درويش رئيس النادي أن اليوم العالمي في الجامعة الأميركية في الشارقة هو فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة.

26 لوحة

استوحى النادي الثقافي الهندي، الذي هو من بين الأندية الأكثر نشاطاً في الجامعة، تصميم جناحه من قصر المرايا شيش محل في جايبور في الهند، وزين جدار الجناح الأيسر 26 لوحة رسمها أعضاء من الطلبة الموهوبين، في حين ضم الجدار الأيمن 15 نافذة «جاروكا»، وهي نوافذ هندية تقليدية مصنوعة من قبل الطلبة بشكل معقد من الورق المقوى لإضافة لمسة من الأصالة إلى عرضهم، وصرح سراج ميسي رئيس النادي بأنه جرى إعداد عروض على المسرح لأخذ الزوار في رحلة حنين عبر العصور المختلفة للسينما الهندية «بوليوود».