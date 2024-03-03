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سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة سعيد خلفان المري

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تقديم التعازي (وام)
4 مارس 2024 01:13

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، سعيد خلفان سعيد المري، والد كل من أحمد سعيد المري، وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة.
وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية الخالدية، عن مواساته لذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
حضر المجلس، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، والفريق حميد الهديدي.
وقدم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلباء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، سعيد خلفان سعيد المري والد كل من أحمد سعيد المري وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشارقة.
وأعربا لدى زيارة مجلس العزاء في مجلس ضاحية الخالدية عن مواساتهما لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
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