تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.
وتمنت شرطة أبوظبي مع السلامة للجميع.. وذلك عبر تنبيه عاجل في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".
#عاجل | #تنبيه #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/nyawTfVAe2— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) March 4, 2024