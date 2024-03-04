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تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

شعار شرطة أبوظبي
4 مارس 2024 10:26

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي مع السلامة للجميع.. وذلك عبر تنبيه عاجل⁩ في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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