تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي مع السلامة للجميع.. وذلك عبر تنبيه عاجل⁩ في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".