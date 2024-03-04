نورة الكعبي تلتقي وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية

التقت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، سعادة ماريا تريبودي، وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى عدد من أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، وخاصة الثقافية والاقتصادية والتجارية، حيث أكدت معاليها خلال اللقاء أن القيادة في دولة الإمارات حريصة على تطوير أوجه التعاون المشترك مع إيطاليا، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويخدم القطاعات ذات الأولوية.