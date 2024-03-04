الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الاتحادية للموارد البشرية" تحدد ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية

"الاتحادية للموارد البشرية" تحدد ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
4 مارس 2024 11:34

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.

ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية - وبما يتوافق مع مصلحة العمل - الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية.

 

 

أخبار ذات صلة
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
المصدر: وام
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©