الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته لطقس اليوم

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته لطقس اليوم
4 مارس 2024 11:54

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الأرصاد، هبوب رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 12:00 وحتى 18:00.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس

ودعا إلى توخي الحذر والإطلاع على تطور حالة الطقس. وذلك عبر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الرياح
الأرصاد
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©