"الأرصاد" يكشف عن توقعاته لطقس اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الأرصاد، هبوب رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 12:00 وحتى 18:00.

ودعا إلى توخي الحذر والإطلاع على تطور حالة الطقس. وذلك عبر الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.