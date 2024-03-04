قتلى ومصابون في إطلاق نار بكاليفورنيا

قالت السلطات في منطقة كينج سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق رصاص بمنزل في المنطقة.

وقالت السلطات إن الحادث وقع مساء الأحد بعد حفل في مبنى سكني حيث أعلن عن وفاة ثلاثة بالغين أصيبوا بأعيرة نارية في مكان الحادث، وتم نقل امرأة بالغة إلى مستشفى محلي وأعلنت وفاتها هناك.

وقالت شرطة كينج سيتي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إنه جرى نقل ثلاثة آخرين أصيبوا بأعيرة نارية إلى مستشفى في ساليناس لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال مجهولين ترجلوا من سيارة وأطلقوا عدة طلقات على الأفراد المتواجدين في الفناء الأمامي للمنزل، مضيفة أن التحقيق مستمر.