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لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد 69 مليوناً و426 ألف درهم لسداد مديونية 131 حالة

حاكم الشارقة
4 مارس 2024 14:13

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 69 مليونا و426 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (26) مبلغ 69 مليونا و426 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية.

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وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السادسة والعشرين، بلغ مليارا و196 مليونا و560 ألفا و153 درهما، وبلغ مجموع المستفيدين 2343 مستفيدا

المصدر: وام
الديون المتعثرة
الشارقة
إمارة الشارقة
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