الشارقة الخيرية تبدأ تنفيذ مشروع "السلة الرمضانية"

بدأت جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع متطوعي مركز الشارقة للعمل التطوعي، تنفيذ مشاريع حملتها الرمضانية "جود"، واستهلتها بمشروع "السلة الرمضانية" الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعي مركز الشارقة للعمل التطوعي، باشروا عمليات توزيع مخصصات السلة الرمضانية بشكل يومي لتوصيل 10 آلاف سلة لمستحقيها، موضحا أن توفير محتويات السلة تم بالتعاون مع عدد من المنافذ التجارية بواقع 10 أصناف من المواد الغذائية.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 50 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية، لافتا إلى أن الجمعية راعت أن تتضمن السلة مواد غذائية بكميات كبيرة وذات جودة عالية.

ولفت بن خادم إلى أهمية مشروع السلة الرمضانية في مساندة المستحقين والتأكيد على نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي فيه ويزيد من تعاضد أبنائه وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة.