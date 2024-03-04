شرطة أبوظبي تنفذ فعالية "شهر القراءة"

نفذت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية "شهر القراءة" التحفيزية المجتمعية حول أهمية القراءة وذلك في حديقة الأنغام بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد والشركاء تزامناً مع شهر القراءة الوطني الذي يقام في شهر مارس سنوياً.

وأكد المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، أهمية ترسيخ ثقافة القراءة كعادة يومية وممارستها باستمرار لتصبح جزءا مهما ضمن الأنشطة اليومية في حياتنا.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لشرطة أبوظبي لتعزيز ثقافة القراءة وجعلها أولوية ضمن الأجندة السنوية إسهاماً في إثراء ودعم البنية التحتية الثقافية والمعرفية ووصولا لتحقيق تطلعات مجتمعنا في بناء وتطوير جيل قادم مُتسلح بالثقافة والمعرفة.

وبدأت الفعالية بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بمجموعة من مقطوعاتها الموسيقية وعرض لفرسان الشرطة "الخيالة" وتعرف الجمهور على أهداف دورية السعادة. وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة مسابقات متنوعة شهدت تفاعلا كبيراً من الجمهور، إلى جانب توزيع مجموعة من الكتب.

وشاركت جمعية حماية اللغة العربية في معرض للكتب، بينما عرض الأرشيف والمكتبة الوطنية صوراً لتاريخ ومسيرة إنجازات قيام اتحاد دولة الإمارات وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات إضافة إلى تقديم ورش قرائية.

وتفاعل الجمهور في التنافس على الفوز ضمن "لعبة المسيرة" والتي تهدف إلى إثراء المعارف بالمعلومات الموثقة، والمسيرة هي لعبة وطنية استلهم الأرشيف والمكتبة الوطنية مضامينها من سيرة المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، " طيب الله ثراه"، ومن المعارف التاريخية والتراثية التي وثقتها إصدارات الأرشيف.

ووزعت دائرة الثقافة والسياحة مجموعة من الكتب القيمة والهادفة على الحضور، وشارك الأطفال في ورش متنوعة أسهمت في توسيع مداركهم وإطلاق العنان لمخيلاتهم، وإكسابهم مهارات بدنية وسلوكية إيجابية.