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لجنة في "الوطني" تواصل مناقشة سياسة "الداخلية " بشأن مكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني

لجنة في "الوطني" تواصل مناقشة سياسة "الداخلية " بشأن مكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني
4 مارس 2024 15:49

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، اليوم، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوعي سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، بحضور ممثلي الوزارة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات والاستراتيجيات التي تتخذها في هذا الصدد وقررت إدخال التعديلات على مسودة التقرير بشأن الموضوعين بناء على مخرجات الاجتماع، وإرساله إلى أعضاء اللجنة لاعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

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وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.

فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وفق محوري جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وخططها وبرامجها ومبادراتها في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأنه.

 

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
مكافحة المخدرات
الابتزاز الإلكتروني
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