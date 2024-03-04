حالة جوية تؤثر على الدولة من ليل الخميس حتى الأحد المقبل

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وارتفعت درجات الحرارة، مع رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتشهد الإمارات حالة جوية ثانية من آخر ليل يوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل وتبلغ ذروتها يوم السبت وتشمل أغلب مناطق الدولة تمتد من غرب الدولة إلى الشرق والشمال.

وفقاً لتقرير المركز الوطني للارصاد، تشهد الدولة حالة جوية متوسطة بدأت، اليوم الاثنين 4 مارس، وتستمر إلى الأربعاء 6 مارس 2024.

ووصف المركز الحالة بأنها متوسطة وسريعة، تتأثر الدولة فيها بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب.

ولفت التقرير إلى أن الطقس يشهد، خلال اليوم وغداً الثلاثاء، زيادة في كميات السحب تدريجياً من بعد ظهر ومساء يوم الاثنين من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

فيما تقل كميات السحب والأمطار الأربعاء ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشملت مناطق الهطول مع بدء الحالة العجبان بأبوظبي، وعلى مطار آل مكتوم الدولي بدبي، ومزيرع، وشارع الإمارات، برأس الخيمة، كما هطلت على شارع الشيخ خليفة باتجاه الحمرا، ومدينة زايد، وشمال عصب، وجزيرة دلما بالظفرة، والسيوح وعلى بن رشيد، ومحافز بالشارقة، وشارع الإمارات العابر باتجاه دبي، وعلى الهير، وناهل، وسويحان، والقوع بالعين.

وحدث الموقع تقريره بأنه من المتوقع أن تزداد كميات السحب تدريجياً على الدولة يصاحبها سقوط أمطار خفيفه إلى متوسطة خلال نهار اليوم على بعض المناطق وتزداد فرصة سقوط الأمطار تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة وتكون على شكل موجات متتالية وسريعة وتكون بين المتوسطة والغزيرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً خاصة من منتصف الليل حتى منتصف نهار الغد وقد يصاحبها سقوط بعض البرد على مناطق محدودة من شرق وشمال الدولة وتقل فرصة سقوط الأمطار تدريجياً من مساء الثلاثاء.