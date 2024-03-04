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محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله سعيد العامري

محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله سعيد العامري
4 مارس 2024 18:04

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

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  • وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.
المصدر: وام
واجب العزاء
محمد بن راشد
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