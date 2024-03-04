برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة «تنافسية الكوادر الإماراتية» يعتمد الميزانية التقديرية لبرنامج «نافس» لعام 2024

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» لعام 2024، وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الإدارة.

واعتمد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، الميزانية التقديرية لبرنامج «نافس» لعام 2024 بمبلغ 6.4 مليار درهم، إضافة إلى مستهدفات التوطين في القطاع الخاص للعام الجاري، بما يتوافق مع توجيهات القيادة واستراتيجية المجلس. كما اعتمد المستهدف الرئيسي للتوطين خلال 2024 بانضمام 36.000 مواطن للعمل في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وغنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

استعرض مجلس الإدارة أبرز ما حققه المجلس وبرنامج «نافس» من نتائج، خلال عام 2023؛ بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية عام 2023 ما يقارب 92 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» واستمروا على رأس عملهم حتى نهاية 2023 أكثر من 62 ألفاً.

وأشاد مجلس الإدارة بتعاون جميع الجهات وشركات القطاع الخاص وتكاتف جهودها، ما أسهم في زيادة في عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص عام 2023 والذي بلغ 41.800 مواطن. فيما وصل إجمالي المبالغ المدفوعة إلى المنتفعين من برنامج «نافس»، حتى نهاية ديسمبر 4.2 مليار درهم، بجانب الزيادة الملحوظة في عدد الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الشركاء الاستراتيجيين والتي وصلت إلى ما يزيد على 51 اتفاقية شراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في جميع القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع الطيران والتعليم والتدريب والصحة والاستثمار والصناعة وغيرها.

كما استعرض المجلس أثر «برنامج نافس» المالي والاقتصادي وما أحدثه من نقلة نوعية في تغيير المفاهيم، بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص.

شهد الاجتماع إطلاق المنصة الوطنية واستعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع من قبل مجلس الأمن السيبراني والتي ستكون مرجعاً وطنياً للمعلومات والبيانات؛ وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية المعنية من الاطلاع عليها لتعزيز المنظومة المتكاملة للمشاركة الرقمية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في صنع السياسات والاستراتيجيات.كما يسعى المجلس، من خلال المنصة، إلى تعزيز كفاءة جميع المبادرات والبرامج الخاصة بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وفاعليتها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، بجهود المجلس خلال الفترة السابقة وما حققه من نتائج، بجانب المبادرات النوعية التي ينفذها بهدف دعم الكوادر المواطنة، وتمكينها للعمل في القطاع الخاص، مشيداً سموه بالتعاون الإيجابي القائم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركائه من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص والتي كان لتعاونها والتزامها أثر استثنائي في ملف التوطين في الدولة واتضح ذلك من خلال ما تحقق من نتائج وإنجازات. وحث سموه على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالدعم الذي يتلقاه المجلس من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص.

وأشار إلى رضا مجلس الإدارة عما تحقق من نتائج، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة التي تلبي طموحات القيادة الحكيمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

من جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أهمية إطلاق المنصة. وقال إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السيبراني في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المنصة تعد مرجعاً مركزياً للبيانات والموارد من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، مما يسهل على الجهات الحكومية المعنية سرعة تبادل المعلومات، إضافة إلى الإسهام في دعم القرارات والتنبؤ بالمؤشرات الرئيسية عبر ضمان جودة البيانات ودقتها.

ونوه بأن عملية ربط البيانات الرئيسية وتخزينها تجري وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021م بشأن حماية البيانات الشخصية.

وقال الكويتي: «نؤمن بأن التعاون بين جميع الجهات المعنية هو مفتاح ضمان العيشة الكريمة للمواطنين في القطاع الخاص في الدولة»، داعياً جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى الاستفادة من المنصة الرقمية الوطنية الموحدة، والإسهام في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن المجلس نفذ عدداً من المبادرات الداعمة لبرنامج «نافس» خلال العام الماضي؛ بهدف تغيير المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، حيث أطلق الدورة الثانية من «جائزة نافس» لتكريم المتميزين من فئة الأفراد والمنشآت حيث سيقام حفل التكريم خلال الربع الثاني من عام 2024، إضافة إلى إطلاق «مجلس نافس للشباب» لتعزيز التواصل بين البرنامج والجمهور المستهدف، علاوة على إطلاق المرحلة الثانية من حملة «نافس على طريقتك» لاستعراض ما يزيد على 200 قصة نجاح للأفراد والشركات والمجتمع.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتشكل لجنة العرض والطلب في القطاع الصحي، فقد شهد عام 2023 اعتماد سمو رئيس المجلس تشكل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية في الدولة. فيما تتولى اللجنة الإشراف على مواءمة العرض والطلب في القطاع الصحي في الدولة بما فيها الحكومي والخاص وإدارة خريطة طريق التوطين في القطاع الصحي وتنفيذها لتحقيق مستهدفات التوطين المعتمدة للقطاع وبحسب الجدول الزمني المعتمد من مجلس التعليم والموارد البشرية، فضلاً عن اعتماد تفاصيل المشاريع والمبادرات المدرجة في خريطة طريق التوطين القطاع الصحي بما فيها النطاق والمخرجات والمؤشرات وعوامل النجاح.

في مجال تعزيز برامج ومبادرات «نافس»، شهد عام 2023 إطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية، منها برنامج قيادات «نافس» للعاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء. كما دعم المجلس بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، البرنامج التجريبي للتدريب المهني للطلبة في القطاع الخاص ضمن جهود المجلس للمشاركة في تغيير المفاهيم.

في الإطار ذاته، شهد العام الماضي توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المعنيين في الدولة؛ بهدف تمكين المجلس من تحقيق أهدافه وتنفيذ مبادراته، حيث أطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي يستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم، وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، إلى جانب إطلاق برنامج معلمين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم الذي يستهدف تطوير كوادر قطاع التعليم على أن يشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في الدولة. يستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من عام 2024، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة للإعلان عن «برنامج مبدعين» لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي بموجبه تقوم الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة بالتسجيل في منصة «نافس»، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية. يهدف هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في منصة «نافس» ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.

كما اعتمد سمو رئيس المجلس عام 2023 «برنامج نافس الدولي» والذي يستهدف تدريب عدد مختار من المواطنين في شركات عالمية ومنظمات دولية والذي سيطلق خلال العام الجاري.