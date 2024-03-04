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فرصة لسقوط أمطار  وانخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
4 مارس 2024 19:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س تصل إلى 50 كم/س. 
الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب مع نشاط السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 08:00، والجزر الأول عند الساعة 15:54.في بحر عُمان، يكون الموج متوسطا إلى مضطرب مع نشاط السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 04:30، والجزر الأول عند الساعة 11:10 والثاني عند الساعة 00:10.

 

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المصدر: وام
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